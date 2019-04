An der Wall Street haben sich die Anleger nach den Kursgewinnen vom Freitag wieder etwas zurückgehalten. Zum Wochenstart drückten Verluste bei den Aktien von Goldman Sachs auf die Stimmung, so dass der US-Leitindex Dow Jones Industrial im frühen Handel am Montag um 0,15 Prozent auf 26 372,94 Punkte nachgab. Eine Flaute im Finanzmarkthandel hatte der führenden Investmentbank des Landes zu Jahresbeginn einen Gewinneinbruch eingebrockt.

Der breit gefasste S&P 500 verlor 0,13 Prozent auf 2903,62 Punkte. Der technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 verbuchte ein Minus von 0,16 Prozent auf 7615,90 Zähler./la/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0197 2019-04-15/16:29