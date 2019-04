Waste Management ist der größte Abfallentsorger in den USA, der Jahr für Jahr mit soliden Wachstumsraten und einem relativ krisensicherem Geschäftsmodell aufwartet. Nun will das Unternehmen auch anorganisch weiter wachsen. Für 4,9 Milliarden Dollar inklusive Schulden möchte Waste Management die Firma Advanced Disposal schlucken. An der Börse kommt die angekündigte Zukauf gut an, die Papiere erreichen neue Rekordstände. Das freut auch Bill Gates, der bekanntlich zu den Großaktionären von Waste Management zählt.

Den vollständigen Artikel lesen ...