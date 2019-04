Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen.



Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Evotec. Die Aktie war in der vergangenen Woche einer der größten Verlierer im MDAX. Anleger sehen im Rücksetzer allerdings eine Kaufchance. Bei den Verkäufen steht Daimler im Fokus. Der Konzern muss sich mit neuen Manipulatiosnvorwürfen herumschlagen. Das kommt bei den Anlegern nicht gut an.