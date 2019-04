London (www.fondscheck.de) - BMO Global Asset Management hat Stewart Bennett zum Global Head of Alternatives berufen, so BMO Global Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Bennett wird das neu geschaffene Global Alternatives-Angebot von BMO Global Asset Management betreuen. Darin integriert werden die bestehenden Geschäftsbereiche Private Equity, Real Estate und Real Estate Securities, was Anlegern eine breitere Palette innovativer Real Asset Investment Lösungen zugänglich macht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...