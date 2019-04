Am Dienstagabend nach Börsenschluss in den USA ist es soweit - Netflix legt als erstes "FAANG"-Unternehmen seine Zahlen für das abgelaufene Quartal vor. Und die EUWAX-Anleger kaufen im Vorfeld überwiegend Puts und rechnen mit einer Enttäuschung. Welche Themen die Anleger sonst noch beschäftigen - Cornelia Frey fasst den Börsentag zusammen und blickt auf die Termine am Dienstag.