Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta034/15.04.2019/16:50) - 15.04.2019 - Die Unternehmens Invest AG (UIAG) gibt bekannt, dass sie mit heutigem Datum ihren 32,5% Anteil an der LCS Holding GmbH an die Knünz GmbH veräußert hat. Der Verkaufspreis für die Beteiligung beträgt insgesamt 4.997.082 Eur.



Für die UIAG als Industrieholding stellt diese Transaktion einen gelungenen Exit dar. Neben einem Return on Investment im zweistelligen Prozentbereich bedeutet der Verkauf für die UIAG eine konsequente Fortsetzung der Strategie, bei ihren Beteiligungen die industrielle Führerschaft innezuhaben.



(Ende)



Aussender: Unternehmens Invest AG Adresse: Am Hof 4, 1010 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Andrea Salchenegger Tel.: +43-1-4059771-12 E-Mail: andrea.salchenegger@uiag.at Website: www.uiag.at



ISIN(s): AT0000816301 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1555339800453



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresApril 15, 2019 10:50 ET (14:50 GMT)