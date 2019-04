Die Unternehmens Invest AG (UIAG) hat sich von ihrem 32,5% Anteil an der LCS Holding GmbH getrennt. Käufer ist die Knünz GmbH. Der Verkaufspreis für die Beteiligung beträgt insgesamt 4.997.082 Euro. "Für die UIAG als Industrieholding stellt diese Transaktion einen gelungenen Exit dar. Neben einem Return on Investment im zweistelligen Prozentbereich bedeutet der Verkauf für die UIAG eine konsequente Fortsetzung der Strategie, bei ihren Beteiligungen die industrielle Führerschaft innezuhaben", so die UIAG

