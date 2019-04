ZÜRICH (Dow Jones)--Verhalten freundlich hat sich der Aktienmarkt in der Schweiz am Montag präsentiert. Der Markt werde weiter getragen von der Hoffnung auf eine baldige Lösung des Handelskonflikts zwischen Amerika und China. Auch die vermutlich noch lang anhaltende Niedrigzinspolitik treibt die Anleger in den Aktienmarkt.

Dagegen gibt es Zweifel mit Blick auf die beginnende Berichtssaison. Am Freitag hatte in den USA JP Morgan starke Zahlen ausgewiesen, doch die am Montag präsentierten Ergebnisse von Goldman Sachs und Citigroup wurden nicht so positiv aufgenommen. Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 9.514 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und 2 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 53,34 (zuvor: 70,97) Millionen Aktien.

Dabei drückte der Dividendenabschlag von Nestle den Index, der ansonsten deutlich stärker im Plus notiert hätte. So legte zum Beispiel der breit gefasste SPI-Index 0,7 Prozent zu. Nestle verloren 1,2 Prozent oder 1,17 Franken und damit deutlich weniger, als das Unternehmen an Dividende mit 2,45 Franken ausgeschüttet hatte.

Die Bankenwerte schlossen mit den neuen US-Zahlen unter Tageshoch, hielten sich aber im Plus. UBS gewannen 0,5 Prozent, Credit Suisse 1,1 Prozent. Credit Suisse hat eine Vereinbarung erreicht, wonach die Bank nun eine Mehrheit an dem chinesischen Joint Venture Credit Suisse Founder Securities Limited hält. Die Vereinbarung gilt als Zeichen, dass China seinen Finanzsektor öffnet.

Stärkster Wert im SMI war die Alcon-Aktie, die vorige Woche als Novartis-Abspaltung an die Börse gegangen war. Am Montag gewann der Wert 2 Prozent.

April 15, 2019

