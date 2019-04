(shareribs.com) Frankfurt / New York 15.04.2019 - Die Berichtssaison in den USA ist in vollem Gange. JP Morgan Chase legte am Freitag starke Zahlen vor, Goldman Sachs meldete am Montag einen deutlichen Gewinnrückgang, übertraf aber dennoch die Erwartungen. Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsschluss 0,1 Prozent fester bei 12.015 Punkten. Hier geht es für Wirecard, ThyssenKrupp und Lufthansa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...