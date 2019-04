Wladimir Bukowski ist 78 Jahre alt. Er lebt in einem Häuschen mit wild bewachsenem Garten am Rande von Cambridge, wo er als Neurophysiologe eine akademische Karriere machte. Weltweit bekannt wurde der Dissident, als er die Unterbringung politischer Gefangener in psychiatrischen Anstalten ans Licht der Öffentlichkeit brachte. Immer wieder angeklagt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...