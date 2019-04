Nevada Copper baut derzeit seine erste Kupfermine auf dem Projekt Pumpkin Hollow in Nevada. Nun gab das Unternehmen ein Update zum Baufortschritt. Zudem steht eine neue Wirtschaftlichkeitsstudie an.

Weiter voll im Plan

Die wichtigste Nachricht für die Aktionäre ist: Der Bau der Kupfermine kommt wie geplant voran. Nevada Copper (0,42 CAD | 0,28 Euro; CA64128F1099) will mit seiner Untergrundmine im vierten Quartal in Produktion gehen. Aktuell wird am östlichen Hauptschacht gearbeitet. Inzwischen hat man hier eine Tiefe von 650 Fuß erreicht. Auf zwei Ebenen wurden bereits Transformatoren installiert. Daneben wird an der Oberfläche an der Verarbeitungsanlage sowie an diversen Fundamenten für verschiedene Enrichtungen gearbeitet. Mehr zu den Bauarbeiten erfahren Sie an dieser Stelle.

Ressource kann noch wachsen

Das Vorkommen hat bisher eine Ressource mit 23,9 Tonnen Erz bei einem Kupfergrad von überdurchschnittlichen 1,74 Prozent. Allerdings ...

