Planon hat bekannt gegeben, dass es als repräsentativer Anbieter im IWMS-Bereich identifiziert wurde



Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Planon wurde erneut als starker Lösungsanbieter im globalen IWMS-Softwaremarkt anerkannt und im neuen Verdantix 2019 Green Quadrant® Integrated Workplace Management Systems (IWMS (https://planonsoftware.com/de/neuigkeiten/k nowledge-center/glossar/iwms/?utm_source=Press-release&utm_medium=Pre ss-release&utm_campaign=Press_Release_Verdantix_Green_Quadrant_2019)) als "Leader" ausgezeichnet. Planon ist ein marktführender Anbieter von innovativer Software, die Corporate Real Estate und Facility Manager sowie FM-Dienstleister bei der Optimierung ihrer Geschäftsabläufe und Workplace-Performance unterstützt.



In diesem Jahr hob der Bericht (https://pages.planonsoftware.com/D E-Verdantix_Green_Quadrant_2019_Registration.html?utm_source=Press-re lease&utm_medium=Press-release&utm_campaign=Press_Release_Verdantix_G reen_Quadrant_2019) mehrere wesentliche Stärken der Planon-Plattform hervor, insbesondere ihren Wert für ein ganzheitliches Immobilien- und Facility Management und den großen Funktionalitätsumfang für Facility-Management-Dienstleister.



Ein neuer Aspekt, der 2019 von Verdantix bewertet wurde, war die Fähigkeit, FM-Dienstleister zu unterstützen. Dem Bericht zufolge hat es die Größe der Kundenbasis (https://planonsoftware.com/de/neuigkeit en/news/mit-dem-fokus-auf-kundenbedurfnisse-dussmann-group-nutzt-plan on-software/?utm_source=Press-release&utm_medium=Press-release&utm_ca mpaign=Press_Release_Verdantix_Green_Quadrant_2019) Planon ermöglicht, umfangreiche Funktionen zu entwickeln, um die spezifischen Anforderungen von FM-Dienstleistern, wie Customer Relationship Management und kundenübergreifende Personaleinsatzplanung zu unterstützen. "Aufgrund der wachsenden Erfolgsbilanz und speziellen Fähigkeiten sollten FM-Dienstleister, die eine integrierte Plattform zur Verbesserung der Kundeninteraktion und Mitarbeiterproduktivität suchen, Planon Universe for Service Providers evaluieren", so Verdantix abschließend.



"Die Software von Planon ist ein wichtiges Werkzeug für die Digitalisierung unserer Facility-Management-Prozesse", sagte Christophe Carlier, Head of Business Solution Department bei Bouygues (https://planonsoftware.com/de/referenzen/fallstudie-bouygues-energie s-and-services/?utm_source=Press-release&utm_medium=Press-release&utm _campaign=Press_Release_Verdantix_Green_Quadrant_2019). Dieser globale Dienstleister ist einer von vielen, die bei ihren Geschäftsinnovationen auf die Plattform von Planon setzen.



"Wir haben viel in die Diversifizierung unseres Produktportfolios investiert, um den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Kunden und deren Kunden gerecht zu werden. Es ist erfreulich zu sehen, dass Verdantix die Lösungen von Planon unter den stärksten im Markt sieht", sagte Pierre Guelen, CEO von Planon. "Ich bin besonders stolz auf die Beurteilung unserer Fähigkeit, FM-Dienstleister in ihren Kerngeschäftsprozessen zu unterstützen."



Ein Grund für den Erfolg von Planon in diesem Markt ist die kontinuierliche Fokussierung auf Marktforschung, Kundenkooperationen und Technologiepartnerschaften. So erforscht Planon derzeit die Rolle der künstlichen Intelligenz bei der Betriebsoptimierung für FM-Dienstleister.



Über Planon



Mit über 35 Jahren Erfahrung ist Planon der weltweit führende Anbieter von innovativer Software, bewährten Best Practices und professionellen Dienstleistungen, die Gebäudeeigentümern und -nutzern, FM-Dienstleistern und Finanzcontrollern helfen, Geschäftsprozesse für Gebäude, Anlagen, Arbeitsplätze und Menschen zu optimieren.



Unabhängige Marktforschungs- und Beratungsunternehmen bewertern Planon kontinuierlich als einen der weltweit führenden Anbieter. Planon hat seine umfassenden Lösungen bei über 2.500 Kunden implementiert, unterstützt von Niederlassungen und Partnern auf der ganzen Welt.



OTS: Planon newsroom: http://www.presseportal.de/nr/120038 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_120038.rss2



Pressekontakt: Kontakt Stefan Drechsler stefan.drechsler@planonsoftware.com +49 69 24450 3924