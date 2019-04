Huber Automotive AG: Privatplatzierung über EUR 12,5 Mio. DGAP-Ad-hoc: Huber Automotive AG / Schlagwort(e): Anleihe Huber Automotive AG: Privatplatzierung über EUR 12,5 Mio. 15.04.2019 / 20:07 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Huber Automotive AG: Privatplatzierung über EUR 12,5 Mio. * Platzierung von EUR 12,5 Mio. zu 6% * Handelsstart am 16.04. 2019 an der Börse Frankfurt * Langfristige Sicherung des Unternehmenswachstums Mühlhausen im Täle, 15.04.2019 - Die Huber Automotive AG (ISIN DE000A2TR430), ein stark wachsender, margenstarker Spezialist für die Herstellung von Electronic Control Units in der Automobilelektronik mit besonderen Wachstumsperspektiven im Bereich Batteriemanagement-Systeme, hat eine Unternehmensanleihe in Höhe von EUR 12,5 Mio. erfolgreich platziert. Die Anleihe wird mit 6,0% p.a. verzinst und hat eine Laufzeit bis zum 16. April 2024. Die Stückelung beträgt EUR 1.000 pro Anteilsschein. Das neue Wertpapier wird ab dem 16. April 2019 im Open Market der Frankfurter Börse gehandelt. Die Privatplatzierung wurde von der BankM - Repräsentanz der flatex Bank AG als Global Coordinator und Bookrunner sowie der GBR Financial Services GmbH als Selling Agent und dem Bankhaus Gebrüder Martin als Zahlstelle betreut. Mit einem CAGR der letzten 5 Jahre von knapp 33% und einer EBIT-Marge von über 12% im Geschäftsjahr 2017/18, ist die Huber Automotive AG in den vergangenen Jahren dynamisch gewachsen. Insbesondere im Bereich der Batteriemanagement-Systeme und der allgemeinen Automobilelektronik hat Huber zunehmend großvolumige Aufträge gewonnen. Führende OEMs, wie Volkswagen und Daimler, setzen bei Bord-Elektronik und bei Batteriemanagement- Systemen auf Huber als Tier-1 Lieferanten. Während die derzeitige Kapazitätserweiterung aus bestehenden Mitteln finanziert wurde, dient die Platzierung der Anleihe dem Aufbau von Working Capital sowie der Unterlegung zusätzlicher, im Laufe des Geschäftsjahres 2019 akquirierter Aufträge. Das mittelfristige Wachstum ist durch die jetzige Finanzierung zu einem fairen Zins gesichert und langfristig besteht mit dem Kapitalmarkt zusätzlich zu den Hausbanken eine weitere Finanzierungsoption. Kontakt: Martin Huber, Vorstand Tel.: 07335-9206-0 Email: ir@huber-group.com Über die Huber Automotive AG: Als etablierter Spezialist für Automotive Electronics deckt Huber Automotive mit erfolgreichen Entwicklungen, Produkten und Kooperationen den wachsenden Bedarf an allgemeiner Fahrzeugelektronik, genauso wie für E-Mobility-Konzepte, Batteriemanagement-Systeme ab. Die 2000 gegründete Gesellschaft beschäftigt über 60 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/18 einen Umsatz von EUR 22 Mio. 15.04.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Huber Automotive AG Industrie- und Businesspark 213 73347 Mühlhausen im Täle Deutschland Telefon: 07335/9206-0 E-Mail: info@huber-group.com Internet: www.huber-automotive.com ISIN: DE000A2TR430 WKN: A2TR43 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg, Tradegate Exchange EQS News ID: 800339 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 800339 15.04.2019 CET/CEST ISIN DE000A2TR430 AXC0256 2019-04-15/20:08