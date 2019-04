NEW YORK (Dow Jones)--Die italienische Bank Unicredit muss in den USA 1,3 Milliarden US-Dollar zahlen. Diese Strafe verhängten gemeinsam zahlreiche US-Behörden, darunter das Justiz- und das Finanzministerium. Unicredit habe gegen die Iran-Sanktionen der USA verstoßen, lautet deren Vorwurf. In den Jahren 2007 bis 2011 habe die Bank 2.000 Zahlungsvorgänge mit einem Gesamtvolumen von 500 Millionen Dollar im Auftrag einer iranischen Reederei ausgeführt. Unicredit soll zudem Sanktionen gegen die Länder Burma, Kuba, Libyen, Sudan und Syrien missachtet haben.

April 15, 2019

