Für Apple geht es jetzt um viel. Für Qualcomm allerdings um weitaus mehr. Im festgefahrenen Patentstreit zwischen den beiden Tech-Konzernen hat jetzt ein möglicherweise entscheidender Prozess in Kalifornien begonnen. Das Gericht in San Diego startete am Montag mit der Auswahl der Geschworenen, wie US-Medien aus dem Gerichtssaal berichteten. Für Apple und Qualcomm geht es bei dem bereits seit zwei Jahren andauernden Konflikt um Milliarden. Durch das Verfahren könnte weitaus größere Folgen haben.

