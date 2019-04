Halle (ots) - Dabei ist in der linken Mitte für die SPD wenig zu holen. Jene Wählergruppen, die von offenen Märkten und offenen Grenzen profitieren, wähnen sich den Grünen, der Merkel-CDU, Teilen der FDP oder der urbanen Linken oft näher als den Sozialdemokraten. Dagegen sind weite Teile der unteren sozialen Gruppen politisch heimatlos. Sie fühlen sich nicht wahrgenommen oder gar verachtet. Knapp 20 Prozent der Bevölkerung sind von relativer Armut betroffen. Noch mehr fürchten den sozialen Abstieg. Das ist Wählerpotenzial für eine Sozialdemokratie, die sich als Schutzmacht der Arbeitnehmer versteht. Dazu muss sie Mut zum Streit mit Eliten haben. Und sie braucht Personal, das die Alltagsnöte von Millionen Menschen in prekärer Lage anerkennt.



