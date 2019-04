FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa AG hat in den ersten drei Monaten durch hohe Treibstoffkosten und Überkapazitäten am Markt ein schwaches Ergebnis erzielt. Das Adjusted EBIT fiel auf einen Verlust von 336 Millionen Euro, wie der DAX-Konzern mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte die Airline noch 52 Millionen Euro verdient. An der Jahresprognose hält das Unternehmen dennoch fest.

Die zusätzliche Belastung durch die höheren Treibstoffpreise im Quartal bezifferte Lufthansa mit 202 Millionen Euro. Zudem hätten marktweite Überkapazitäten in Europa zu einem hohen Preisdruck geführt. Gleichzeitig sei das erste Quartal 2018 noch vom Kapazitätsrückgang nach dem Marktaustritt von Air Berlin geprägt gewesen und bilde daher eine starke Vergleichsbasis. Die Stückerlöse hätten sich sowohl bei den Netzwerkairlines als auch Eurowings deutlich negativ entwickelt.

Vor dem Hintergrund einer guten Buchungslage und einer deutlichen Verlangsamung des marktweiten Kapazitätswachstums rechnet der Konzern im zweiten Quartal des Jahres 2019 wieder mit einem Anstieg der Stückerlöse gegenüber dem Vorjahr. Für das Gesamtjahr 2019 rechnet die Lufthansa Group unverändert mit einer Adjusted EBIT-Marge von 6,5 bis 8,0 Prozent. Die ausführlichen Ergebnisse des ersten Quartals 2019 veröffentlicht die Lufthansa am 30. April 2019.

April 15, 2019

