"Märkische Oderzeitung" zu Wahlen in Finnland:

"Haben die Finnen also die Zauberformel gefunden, um die europaweit bedrängte und gedemütigte Sozialdemokratie wieder aufzurichten? Trotz aller Ähnlichkeiten spricht nicht allzu viel dafür. Denn die finnischen Sozialdemokraten profitierten in erster Linie von der Schwäche der amtierenden Regierung. Die Konservativen hatten sich bei einer Sozial- und Gesundheitsreform verzettelt und wurden deswegen abgewählt. Außerdem haben die Sozialdemokraten nicht gerade einen Erdrutschsieg hingelegt. Nur um Haaresbreite landeten sie vor den rechtspopulistischen "Wahren Finnen". Gleichzeitig lief der Trend seit ein paar Wochen gegen die SDP. Der deutschen SPD kann das trotzdem Mut machen, mehr aber auch nicht. Denn anders als in Finnland werden ihr die Konservativen nicht zu Hilfe kommen. Die SPD muss sich selber retten - ohne Zauberformel von außen."/zz/DP/he

AXC0005 2019-04-16/05:35