Nach dem neuen Jahreshoch am Montag notiert der Dax am Dienstag vor Handelsstart leicht im Plus. Im Fokus stehen heute US-Unternehmenszahlen.

Anleger am deutschen Aktienmarkt spekulieren auf eine Osterrally. Am Montag ist der Dax mit 12.020 Punkten aus dem Handel gegangen und markierte zwischenzeitlich bei 12.034 Punkten ein neues Jahreshoch. Am Dienstag notiert der deutsche Leitindex vorbörslich auf außerbörslichen Handelsplattformen leicht im Plus.

Im Fokus stehen einmal mehr Unternehmenskennzahlen aus den USA. Die Quartalsbilanzen der US-Großbanken hatten am Montag die Märkte bewegt, auch am Dienstag bleibt Marktteilnehmern mangels heimischer Impulse vor allem der Blick nach Übersee.

Bei den Banken legt noch die Bank of America Zahlen nach, ansonsten gibt der Konsumgüterhersteller Johnson & Johnson einen Indikator auch für europäische Branchengrößen. Zudem stehen Quartalsbilanzen von Netflix und IBM an.

Einen Frühindikator aus der deutschen Konjunktur gibt es allerdings auch: Der ZEW-Index fragt bei Analysten und institutionellen Investoren die Markterwartungen ab und wird am Dienstag veröffentlicht.

1 - Vorgabe aus den USA

An der Wall Street hat Ernüchterung über die jüngsten Bankbilanzen die Euphorie der vergangenen Woche abgelöst. Nachdem am Freitag JP Morgan noch mit einem Rekordgewinn für Begeisterung gesorgt hatte, zeigten sich die Anleger am Montag vor allem vom Gewinneinbruch bei Goldman Sachs enttäuscht.

Alle drei großen Indizes büßten 0,1 Prozent ein. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stand damit zum Schluss bei 26.384 Punkten, der breiter gefasste S&P 500 ...

