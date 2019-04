27 Meter: BYD hat den Längsten!

Wenn es um einen emissionsfreien Öffentlichen Personennahverkehr geht, gilt China inzwischen als ein Vorreiter. Nirgendwo auf der Welt fahren auch nur annähernd so viele Elektrobusse in den Innenstädten wie in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Vor allem ein Hersteller hat es sich zur Aufgabe gemacht, dem Elektrobus nicht nur in China zum Erfolg zu verhelfen. Der Batterien- und Elektroautohersteller BYD (WKN: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296). Umso mehr ist das Unternehmen auf seine Errungenschaften stolz.

Zu Jahresbeginn 2019 freute sich BYD über den Start der weltweit größten Flotte rein elektrisch betriebener Doppeldeckerbusse. Die Ehre gebührte der im Nordwesten des Landes gelegenen Stadt Xi'an. BYD lieferte insgesamt 200 Doppeldecker der Serie K8S. Doch damit nicht genug. Erst kürzlich begann BYD mit dem Verkauf des längsten Elektrobusses der Welt. Dem K12A. Dabei handelt es sich um eine 27 Meter lange Version seines elektrischen Gelenkbusses. Dieser wird zum Beispiel in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá eingesetzt.

