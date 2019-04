TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die ostasiatischen Aktienmärkte folgen im Handelsverlauf am Dienstag der Seitwärtsbewegung der Wall Street, allerdings mit einem leicht positiven Grundton. Eine Ausnahme machen die Plätze in Schanghai und Hongkong. Dort ziehen die Kurse etwas deutlicher an, nachdem sie am Vortag im Späthandel nachrichtenlos unter Druck geraten waren.

Die Anleger warteten angesichts der geraden angelaufenen Berichtssaison auf neue Erkenntnisse über die Lage in den Unternehmen, heißt es. Am Montag hatten in den USA Goldman Sachs und Citigroup einnahmenseitig nicht voll überzeugen können.

Daneben warte man auf den Fortgang in den US-chinesischen Handelsgesprächen, von wo es zwar immer wieder positive Signale gibt, aber zugleich auch wenig Konkretes. Eher für Zurückhaltung sorgt, dass nun auch Handelsgespräche zwischen den USA und Japan begonnen haben. Die Gespräche sind zunächst auf zwei Tage angelegt. US-Präsident Donald Trump beklagt unfaire Handelsbeziehungen mit Japan - wie auch bei China und Europa. Tokio befürchtet, dass Trump Strafzölle auf Autos erheben könnte.

In Tokio kann der Nikkei-225-Index mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 22.228 Punkte sein kräftiges Vortagesplus verteidigen. In Schanghai gewinnt der Composite-Index mit einem Anstieg um 1,1 Prozent am Montag verlorenes Terrain wieder zurück, in Hongkong legt das Börsenbarometer immerhin um 0,6 Prozent zu. Hier sorgten im März gestiegene Häuserpreise in den 70 größten Städten Chinas für Kauflaune, heißt es.

Kräftige Kursgewinne für japanische Mobilfunker

Gesucht sind in Tokio Aktien von Mobilfunkbetreibern, nachdem diese neue Servicegebühren mitgeteilt haben. Damit ebbten Sorgen vor einem harten Preiskampf ab, heißt es. KDDI legen um über 6 Prozent und NTT Docomo um 3,5 Prozent zu. Autoaktien hinken etwas hinterher. Toyota und Nissan geben ganz leicht nach, Mazda tendieren behauptet.

In Seoul sorgt weiter Asiana Airlines für Gesprächsstoff, nachdem der größte Aktionär Kumho Asiana angekündigt hat, seine 33-prozentige Beteiligung bei der Fluglinie abzugeben, weil er Geld benötigt für die Rückzahlung von Schulden. Nach dem 30-prozentigen Kursplus am Montag geht es für Asiana Airlines um weitere rund 18 Prozent nach oben. Anleger spekulieren auf den Einstieg eines finanzstärkeren Investors bei der zweitgrößten Fluglinie des Landes. Korean Air verlieren nach dem deutlichen Plus am Montag nun rund 3 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.272,80 +0,34% +11,09% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.228,27 +0,27% +11,06% 08:00 Kospi (Seoul) 2.242,91 +0,00% +9,89% 08:00 Schanghai-Comp. 3.213,06 +1,11% +28,84% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 29.999,07 +0,63% +15,37% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.330,66 +0,14% +8,58% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.631,07 -0,02% -3,50% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:33 % YTD EUR/USD 1,1303 +0,0% 1,1300 1,1315 -1,4% EUR/JPY 126,54 -0,0% 126,55 126,66 +0,6% EUR/GBP 0,8635 +0,1% 0,8627 0,8641 -4,1% GBP/USD 1,3090 -0,1% 1,3098 1,3094 +2,7% USD/JPY 111,95 -0,0% 111,99 111,95 +2,1% USD/KRW 1135,30 +0,0% 1135,17 1132,99 +1,9% USD/CNY 6,7095 +0,0% 6,7086 6,7057 -2,5% USD/CNH 6,7106 +0,1% 6,7065 6,7078 -2,3% USD/HKD 7,8402 +0,0% 7,8396 7,8382 +0,1% AUD/USD 0,7150 -0,3% 0,7170 0,7174 +1,5% NZD/USD 0,6761 -0,0% 0,6763 0,6772 +0,7% Bitcoin BTC/USD 5.058,00 +0,7% 5.022,76 5.151,76 +36,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,32 63,40 -0,1% -0,08 +36,1% Brent/ICE 70,99 71,18 -0,3% -0,19 +29,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.285,47 1.287,89 -0,2% -2,42 +0,2% Silber (Spot) 14,97 15,01 -0,3% -0,04 -3,4% Platin (Spot) 886,16 887,50 -0,2% -1,34 +11,3% Kupfer-Future 2,93 2,94 -0,1% -0,00 +11,3% ===

