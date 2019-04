The following instruments on XETRA do have their first trading day 16.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 16.04.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2TSTR0 KRED.F.WIED.19/39 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7SK7 BAY.LDSBK.IS. 19/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000CZ40NV3 COBA OMH S.P32 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AHV1 DZ BANK CLN E.9653 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AHW9 DZ BANK CLN E.9654 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AHX7 DZ BANK CLN E.9655 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HVB3BM0 UC-HVB CRLNFI 24 VOW BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HVB3BN8 UC-HVB CRLNFI 23 DCO BD01 BON USD N

CA XFRA DE000LB129U0 LBBW AD STUFENZINS 19/22 BD01 BON AUD N

CA XFRA DE000SLB8155 LDSBK.SAAR IHS S.815 BD01 BON EUR N

CA XFRA US89236TFW09 TOYOTA M.CRD 19/20 FLRMTN BD01 BON USD N

CA XFRA XS1979516306 BK CHINA(HK) 19/24 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA XS1982186774 TOYOTA MOT.FIN 19/21 FLR BD01 BON EUR N

CA 6RL XFRA CH0002178181 STADLER RAIL AG SF-,20 EQ00 EQU EUR Y

CA IUSS XFRA IE00BYYR0489 ISHSIII-MSCI S.A.C.UE DLA EQ01 EQU EUR Y

CA UCRP XFRA LU1806495575 A-A.I.US C. UCITSDLA EQ01 EQU EUR Y

CA CFS5 XFRA MX01KO000002 COCA-COLA FEMSA UTS EQ01 EQU EUR N

CA NEB XFRA SE0012116390 NORDIC ENTER.GRP B EQ01 EQU EUR N

CA 2YE XFRA US26929N1028 EVI INDS INC. DL-,025 EQ01 EQU EUR N

CA 4JMA XFRA US48138M1053 JUMIA TECH. SP.ADR/2 O.N. EQ01 EQU EUR Y

CA 2TY XFRA US69553P1003 PAGERDUTY INC. DL-,000005 EQ01 EQU EUR N

CA 7TA1 XFRA VGG1288E1034 BIQI INT.HLDGS CORP.-,004 EQ01 EQU EUR N