The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.04.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A16WR9 ERSTE GP BNK AG 14-19 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0120743346 HSBC SFH (FR) 10/19 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000BRL8792 NORDLB IS. 12/19 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4T5X1 DZ BANK IS.A598 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK8PT59 DEKABANK DGZ IHS.S.6108 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1H281 DZ BANK IS.R.2757 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3DL0 LB.HESS.THR.CARRARA07R/16 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4EY9 LB.HESS.THR.CARRARA04R/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBW3VW0 LBBW OPF.4968 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0011236983 KERING 12/19 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0222418235 KOREA EL. PWR 13-19 BD01 BON CHF N

CA XFRA DE000DG4T5V5 DZ BANK IS.A596 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4MJ3 LB.HESS.THR.CARRARA04P/15 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5MS1 LB.HESS.THR.CARRARA04R/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HU41X27 UC-HVB CRLNFI 19 FIAT BD01 BON EUR N

CA XFRA US00165AAF57 AMC ENTERTAINM. 14/22 BD01 BON USD N

CA XFRA US029912BC50 AMERICAN TOWER 2020 BD01 BON USD N

CA XFRA US263534BZ15 DU PONT NEMOURS 2020 BD01 BON USD N

CA XFRA US263534CB38 DU PONT NEMOURS 10/21 BD01 BON USD N

CA XFRA US263534CE76 DU PONT NEMOURS 11/21 BD01 BON USD N

CA XFRA US263534CK37 DU PONT NEMOURS 13/23 BD01 BON USD N

CA CMCH XFRA US46625HHL78 JPMORGAN CHASE 09/19 BD01 BON USD N

CA XFRA US94974BFU98 WELLS FARGO 14/19 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA XS0773059042 EIB EUR. INV.BK 12/19 MTN BD01 BON SEK N