FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.04.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

VVUD XFRA US92852T2015 VIVENDI UNSPON.ARD EO 5,5 0.496 EUR

WPS XFRA US9553061055 WEST PHARM.SVCS DL-,25 0.133 EUR

NMM XFRA US6516391066 NEWMONT MNG CORP. DL 1,60 0.778 EUR

CC6 XFRA US2058262096 COMTECH TELECOMM. DL-,10 0.088 EUR

AQ8 XFRA US00508Y1029 ACUITY BRANDS INC. DL-,01 0.115 EUR

VVU XFRA FR0000127771 VIVENDI S.A. INH. EO 5,5 0.500 EUR

XFRA DE000HLB07G7 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04A/14 0.002 %

KONN XFRA CZ0008019106 KOMERCNI BANKA INH. KC100 1.990 EUR

XFRA XS0357998268 MITS.UFJ(LUX) 08/99 FLRCV 0.000 %

22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C. 0.084 EUR

SN2 XFRA CH0010754924 SCHWEITER TECHS INH. SF 1 35.267 EUR

XUPA XFRA FR0013286903 GENFIT 17/22 CV 0.518 EUR