FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.04.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 17.04.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.04.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 17.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH4GP9 HCOB RZ 3 13/23 0.000 %

AFH XFRA US91732J1025 US ECOLOGY INC. DL-01 0.159 EUR

PRG XFRA US7427181091 PROCTER GAMBLE 0.660 EUR

PKN XFRA US7140461093 PERKINELMER INC. DL 1 0.062 EUR

G23A XFRA US37949E2046 GLOBALTRANS INV.GDR REG S 0.628 EUR

HB1 XFRA US3596941068 FULLER -H.B. CO. DL 1 0.141 EUR

WVH XFRA US35471R1068 FRANKLIN ST.PPTYS DL-0001 0.080 EUR

WOO XFRA US3448491049 FOOT LOCKER DL-,01 0.336 EUR

EM4 XFRA US29084Q1004 EMCOR GRP INC. DL-,01 0.071 EUR

OLD XFRA US22410J1060 CRACKER BARREL OLD DL-,01 1.105 EUR

CPA XFRA US1941621039 COLGATE-PALMOLIVE DL 1 0.380 EUR

BRD XFRA US1055321053 BRASKEM PFD ADR/2 O.N. 1.535 EUR

ENP1 XFRA TREENKA00011 ENKA INSAAT VE SAN. TN 1 0.023 EUR

F1T XFRA SG1U27933225 FIRST REAL EST. INV. TR. 0.006 EUR

TBK XFRA CS0008418869 PHIL.MORR.CR NAM. KC 1000 62.433 EUR

DR3 XFRA CA25675T1075 DOLLARAMA INC. 0.029 EUR

WD1 XFRA US9292361071 WD-40 CO. DL -,001 0.539 EUR

OXD XFRA US6914973093 OXFORD IND. DL 1 0.327 EUR

ZOE XFRA US98978V1035 ZOETIS INC. CL.A DL -,01 0.145 EUR

13M XFRA US56035L1044 MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 0.177 EUR

5CX XFRA US20451Q1040 COMPASS DIV. HLDGS SBI 0.318 EUR

OVI XFRA FI0009900401 OLVI OY A EO 1 0.450 EUR

3R2 XFRA CA76329W1032 RICHELIEU HARDWARE 0.042 EUR

RS3 XFRA CNE1000021L3 CHINA RAIL.SIG.+COM.C.YC1 0.026 EUR

WPOB XFRA US3846371041 GRAHAM HLDGS CO. 1.229 EUR

A44 XFRA ES0105046009 AENA SME S.A. EO 10 6.930 EUR

4J6 XFRA CH0011693600 LUZERNER KANTONALBK SF 31 11.021 EUR

6GF XFRA PLBSK0000017 ING BK SLASK NAM. ZY 1 0.819 EUR