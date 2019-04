Ein überraschender Gewinn von Zalando im ersten Quartal dürfte die Aktien des Online-Modehändlers am Dienstag nach oben treiben. Sie stiegen am Morgen beim Broker Lang & Schwarz im Vergleich zum Xetra-Schluss um knapp 3 Prozent auf 38,70 Euro. Der MDax -Konzern hatte am Vorabend erste Eckzahlen zum abgelaufenen Jahresauftakt-Viertel präsentiert.

Diesen zufolge dürfte der bereinigte Quartalsgewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) in Höhe eines einstelligen Millionenbetrages positiv ausgefallen sein, während am Markt mit einem operativen Verlust von zehn Millionen Euro gerechnet werde. Der Umsatz wird laut Zalando, wie von den Experten erwartet, zugleich um etwas mehr als 15 Prozent zulegen./ck/mis

ISIN DE000ZAL1111

AXC0047 2019-04-16/07:50