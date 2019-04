Verdoppelter Umsatz in vier Jahren, plus 22,4 % im letzten Jahr auf 1,4 Mrd. Euro - das sind absolute Traumwerte. Das können nur Italiener mit hochwertigstem Material, das jedoch im Zusammenhang mit Tierquälerei gewonnen wird aber dafür unsagbar schick ist. Man muss schon sehr davon überzeugt sein, um so etwas zu honorieren. Dennoch: 36 Euro Marktpreis ist immer noch gut für ein Mitlaufen, wenn auch unter zitiertem Vorbehalt. KGV immerhin 24.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info