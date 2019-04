Das Analysehaus RBC hat BP aus Bewertungsgründen von "Top Pick" auf "Outperform" abgestuft, aber das Kursziel auf 625 Pence belassen. Er sehe die Aktie des britischen Ölkonzerns wegen des mittelfristigen Wachstumsprofils sowie der sich verbessernden Barmittelentwicklung weiter positiv, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach dem im Branchenvergleich guten Lauf der vergangenen Monate sei das weitere Kurspotenzial aber geschrumpft./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2019 / 00:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2019 / 00:17 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-04-16/07:47

ISIN: GB0007980591