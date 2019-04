Zunächst einmal bleibt beim Silberpreis ein Abwärtstrend seit Ende Februar ausgehend von 16,21 US-Dollar bis auf eine markante Unterstützung aus Ende letzten Jahres um 15.00 US-Dollar festzuhalten. Damit hat der Silberpreis gut 60 Prozent seiner vorherigen Aufwärtsphase korrigiert und sucht nun an den markanten Supportniveaus aus Ende 2018 Halt. Zum anderen weisen die CoT-Daten (Large Speculators net.) auf eine generelle Umstrukturierung großer institutioneller Anleger hin, dass zusätzlich einen baldigen Kursaufschwung befeuern könnte und für einen Long-Einstieg durchaus geeignet scheint. Als Letztes könnte sich die gestrige Tageskerze in Form eines bullischen Hammers als Zünglein an der Waage für eine endgültige Trendwende beim Silberpreis erweisen.

Noch ist das aktuelle Chartbild als unvollständig anzusehen, eine Tageskerze macht noch keinen Sommer. Doch die überwiegende Mehrheit an Signalen steht für eine baldige Trendwende sowie anschließenden ...

