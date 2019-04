=== 08:00 DE/Bundesnetzagentur, Fortsetzung der 5G-Auktion, Mainz 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Mündliche Verhandlung über Verbot geschäftsmäßiger Sterbehilfe (bis 17.4.), Karlsruhe *** 10:30 GB/Arbeitsmarktdaten März Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: +27.000 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: k.A. zuvor: 3.9% *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen April PROGNOSE: +1,5 Punkte zuvor: -3,6 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: +10,3 Punkte zuvor: +11,1 Punkte 11:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Grußwort bei der Inbetriebnahme des größten Offshore-Windparks in der deutschen Ostsee, Mukran bei Sassnitz 11:00 DE/Bundeswahlleiter Thiel, PK zur Europawahl, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 1Q, Minneapolis *** 12:40 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 1Q, New Brunswick *** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 1Q, Charlotte *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung März Industrieproduktion PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: revidiert 0,0% gg Vm; vorläufig +0,1% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 79,2% zuvor: revidiert 79,1%; vorläufig 78,2% 16:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Pressestatements vor Treffen mit dem kirgisischen Präsidenten Sooronbaj Dshejenbekow, Berlin *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 1Q, Clichy 20:00 US/Fed, Teilnahme von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) an einem Forum der Federal Reserve Bank of Dallas, El Paso *** 22:02 US/Netflix Inc, Ergebnis 1Q, Los Gatos *** 22:07 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 1Q, Armonk *** 22:15 US/United Continental Holdings Inc, Ergebnis 1Q, Chicago 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - IT/Nexi SpA, Erster Handelstag des italienischen Zahlungsdienstleisters an der Börse in Mailand ===

