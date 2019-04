...noch besser. Die Nr. 1 in Sachen Luxus verbesserte den Gesamtumsatz im ersten Quartal um 16 %, bereinigt um 11 %, und verdient glänzend mit durchgerechnet ungefähr 20 % für alle Sparten, also Mode/Leder einerseits und Edelgetränke andererseits. Soc Gen stuft LVMH mit neuem Kursziel von 385 Euro hoch, aktuell 345 Euro. LVMH ist mithin eine Art Muss-Investment in einem gut geführten Euro-Portfolio.



