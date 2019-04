Die Aktie von BYD arbeitet sich weiter an die psychologisch wichtige Marke von 6,00 Euro heran. Zuletzt haben einige Konkurrenten von BYD die Preise für ihre Elektroautos angehoben. Die Experten des japanischen Brokers Daiwa Securities erwarten einen ähnlichen Schritt von BYD. Das würde die Profitabilität in den nächsten Jahren deutlich erhöhen. Deshalb hob auch Daiwa das Kursziel für die BYD-Aktie an.

