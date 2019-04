Bereits am Montag war die Aktie der Wirecard AG Top-Gewinner im DAX, legte starke 3,1 Prozent an Wert zu, setzte sich von den übrigen Titeln im Auswahlindex ab. All das, obwohl zuvor ein weiterer kritischer Pressebericht erschienen war, der das Unternehmen in ein schlechtes Licht gerückt hat. Ist der Anstieg zu Wochenbeginn Strohfeuer oder Trendwende?

