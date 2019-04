Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für London Stock Exchange (LSE) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5300 Pence belassen. Analyst Gurjit Kambo passte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für europäische Börsenbetreiber an die Handelsvolumina des ersten Quartals an. Für die Londoner Börse revidierte er seine Prognosen für den Gewinn je Aktie leicht nach unten./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2019 / 19:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2019-04-16/08:46

ISIN: GB00B0SWJX34