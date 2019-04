Zu Wochenbeginn füllte sich die Emissionspipeline am EUR-denominierten Primärmarkt. Bei den Corporates plant Auchan (BBB-, Ausblick negativ) die Emission einer Senior Anleihe (6J) im Benchmarkformat. Des Weiteren befindet sich Europcar seit gestern auf Roadshow zur Vermarktung einer Senior Anleihe (7NC3, EUR 450 Mio., erw. Rating B3/B). Die Schweizer Sika AG konnte eine Dual Tranche Senior Anleihe (erw. Rating A-) am Markt platzieren. Tranche A (8J, EUR 500 Mio.) preiste bei MS+55 BP, Tranche B (12J, EUR 500 Mio.) bei MS+80 BP. Bei den Financials kündigte TD Bank die Emission einer Senior Anleihe (5J, erw. Rating Aa3/A) an ....

