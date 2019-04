Die Quartalszahlen des bislang größten Streaminganbieters werden heute im Umsatz überzeugen, aber im Ergebnis sehr kritisch einzuordnen sein. Nämlich rot. Der Ausbau des Programms und die Investitionen in Eigenproduktionen sind sehr teuer und spielen das nicht ein, was sie kosten. Wie lässt sich dies auf lange Sicht in ein Gleichgewicht bringen? Netflix ist vorerst eine Gallionsfigur im Streamingbusiness. Disney greift nun an und will zwischen 60 und 80 Mio. Abonnenten in etwa drei Jahren erreichen. Mal sehen, ob Netflix heute dazu etwas näheres sagt. Ein Rücksetzer um 10 % wäre eine Möglichkeit, darüber nachzudenken.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info