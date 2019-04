FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter fest und mit einem neuen Jahreshoch am Morgen sind die DAX-Futures am Dienstag in den Handel gestartet. Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 22 auf 12.066 Punkte. Mit dem bisherigen Tageshoch bei 12.087 Zählern wurde das neue Jahreshoch markiert. Auch das Tagestief lag bislang nur bei 12.050 Punkten. Ein Test der 12.000er-Marke von oben sei im Tagesverlauf noch möglich, dürfte aber angesichts der guten fundamentalen Nachrichtenlage ohne Folgen bleiben, heißt es im Handel. Umgesetzt wurden bisher 3.700 Kontrakte.

April 16, 2019 02:35 ET (06:35 GMT)

