Ebenfalls ein Überlebender des Neuen Marktes ist United Internet (WKN: 508903). Zurzeit des Neuen Marktes firmierte die Gesellschaft jedoch noch unter dem Namen 1&1 Internet. Inzwischen ist 1&1 jedoch nur noch eine Tochtergesellschaft eines ganzen Internet-Konglomerats. Geführt aber wird das Unternehmen damals wie heute von Gründer, Großaktionär und CEO Ralph Dommermuth. Daher nennen nicht wenige Börsianer ihn gerne "den deutschen Bill Gates".

Dabei haben Ralph Dommermuth und Bill Gates gar nicht so viel gemeinsam. Denn während Bill Gates seinerzeit sein Studium abbrach, um mit einem Betriebssystem für Personal Computer die Welt zu verändern, schloss der Westerwälder Junge Dommermuth seine Ausbildung bei der Deutschen Bank in seinem Heimatort Montabaur im Jahr 1983 ab und begann anschließend als Mitarbeiter im Vertrieb eines ortsansässigen PC-Händlers.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:Abonniere jetzt kostenlos den SD Insider! Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht weitergegeben.Weitere Hinweise zum Datenschutz.

Außerdem erkannte Ralph Dommermuth die Möglichkeiten, die das in den 1990er Jahren neu aufkommende Internet bot und gründete daher schon im Jahr 1988 die 1&1 EDV Marketing GmbH, wohingegen Bill Gates dieses neue Internet als "unproduktiv" ablehnte. Allerdings muss man Gates zugute halten, dass er quasi jeden Fehler - und so auch diesen - schnell selbst korrigierte. Was seine Fehleinschätzung des Internets anging, führte dies jedoch beinahe sogar zum Ende von Microsoft.

Während Microsoft Netscape niederrang, begann der Aufstieg von United Internet

So drängte Microsoft seinerzeit den Marktführer im Bereich der Internet Browser, Netscape, mit so aggressiven Methoden vom Markt, dass ein sogenanntes Antitrust-Verfahren gegen den Konzern eingeleitet wurde. Die juristische Abwehr dieses Verfahren sorgte dafür, dass Microsoft jahrelang dem Zug hinterher lief. Am Ende aber konnte man die mögliche Aufspaltung gerade noch verhindern, was sicherlich essentiell für den heutigen Erfolg war.

Etwa zur gleichen Zeit erlebte die damalige 1&1 Internet und ihr Mastermind Ralph Dommermuth zunächst den Aufstieg sowie später den Fall des Neuen Marktes. Auch die 1&1 Internet-Aktie geriet dabei, im Zuge des Platzens der Spekulationsblase, unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...