Die US-Bank JPMorgan hat Reckitt Benckiser auf "Overweight" mit einem Kursziel von 9000 Pence belassen. Nachdem Reckitt Benckiser in der vergangenen Woche im Zuge der Anklage gegen das von Reckitt abgespaltene Spezialpharma-Unternehmen Indivior wegen trügerischer Gesundheitsaussagen zum Medikament Suboxone fünf bis sechs Milliarden Dollar an Börsenwert verloren habe, dürfte in der Aktie nun extrem viel Pessimismus eingepreist sein, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sollten Anleger zum Einstieg nutzen./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2019 / 04:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2019 / 04:13 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2019-04-16/09:09

ISIN: GB00B24CGK77