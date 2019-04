Der DAX bewegte sich gestern in einer Handelsspanne von weniger als 50 Punkten. Am Ende des Tages konnte er dann wieder über der 12.000 Punkte-Marke schließen. Er gewann genau 0,17 Prozent hinzu. Schlussstand: 12.020 Zähler.



Marktidee: Rocket Internet. Die Aktie von Rocket Internet war gestern mit einem Plus von 3,7 Prozent zweitstärkster Wert im MDAX. Kurstreiber war der furiose Börsenstart der Beteiligung Jumia an der Wall Street. Der gestrige Kurssprung der Rocket-Aktie hatte auch charttechnisch positive Konsequenzen. Damit die Bullen auch mittelfrisitg am Ruder bleiben, ist jetzt eine bestimmte Supportzone wichtig.