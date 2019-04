Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Von den 142 086 im Jahr 2010 eröffneten Insolvenzverfahren natürlicher Personen in Deutschland haben die Gerichte bis zum Jahresende 2017 in 84,7% der Fälle (120 403) die Schuldner von ihrer Restschuld befreit, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. ...

