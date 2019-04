Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Goldman Sachs nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. An seinen bereinigten Schätzungen für den Gewinn je Aktie bis 2021 habe er fast nichts geändert, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Goldman Sachs bleibe sein "Top Pick" unter den weltweiten Investmentbanken. Die Ausschüttungen an die Aktionäre blieben attraktiv. Gleichzeitig könne Goldman die Kosten in einem schwierigen Ertragsumfeld wie ersten Quartal flexibel steuern./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2019 / 22:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2019-04-16/09:19

ISIN: US38141G1040