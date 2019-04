Die Deutsche Bank hat das Kursziel für die Aktie des Brauereikonzerns AB Inbev vor Zahlen von 84 auf 93 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Quartal sollte zusätzliche Beweise operativer Verbesserungen liefern, schrieb Analyst Andrea Pistacchi in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2019 / 05:48 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2019-04-16/09:30

ISIN: BE0974293251