Die Deutsche Bank hat das Kursziel für ArcelorMittal vor Zahlen von 29 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Bastian Synagowitz rechnet mit einem im Vergleich zum Vorquartal schwächeren ersten Jahresviertel des Stahlkonzerns, wie er in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb. Bewertung, freier Barmittelfluss und Branchenindikatoren stützten aber./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2019 / 05:48 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2019-04-16/09:34

ISIN: LU1598757687