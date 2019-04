Es war neben dem trockenen Sommer der größte Belastungsfaktor für die Kurse von BASF und Covestro im Herbst 2018: der Verfall der TDI-Preise in China. Im Zuge von Überkapazitäten haben sich diese innerhalb von zweieinhalb Jahren mehr als gedrittelt. Nun blicken die Anleger mit Spannung darauf, was in China geschieht.

