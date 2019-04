Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die gute Stimmung an den Börsen setzte sich fort, so Dr. Bernd Meyer, Chefstratege Wealth and Asset Management bei Berenberg in der aktuellen Ausgabe von "Berenberg Märkte-Monitor". Aktien, Anleihen und Rohöl hätten weiter hinzugewonnen, angetrieben durch vorsichtige Zentralbanken und bessere Konjunkturdaten insbesondere aus den Schwellenländern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...