Guyana Goldfields Inc. veröffentlichte gestern die operativen Ergebnisse für das erste Quartal 2019. Aus diesen geht hervor, dass das Unternehmen insgesamt 36.600 Unzen Gold in diesem Zeitraum produzieren konnte.



Die Produktionsmenge befindet sich im Rahmen der für 2019 eingeplanten Gesamtproduktion von 145.000 bis 160.000 Unzen Gold. Im selben Zeitraum wurden durchschnittlich etwa 61.542 Tonnen am Tag gefördert. Durchschnittlich verarbeitete man 7.213 Tonnen am Tag.



Zum 31. März 2019 befand sich das Unternehmen im Besitz von liquiden und liquidierbaren Mitteln im Wert von etwa 73 Millionen US-Dollar.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de