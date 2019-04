Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Air Liquide auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Unter zyklischen Gesichtspunkten seien gute Voraussetzungen für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 des Gaseherstellers gegeben, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei den Zahlen für das erste Quartal dürften unter anderem der Auftragsbestand im Fokus stehen./mf/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2019 / 22:16 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2019-04-16/09:54

ISIN: FR0000120073