Mumm kompakt - Positive Wirtschaftsdaten aus China

Im Handelsstreit zwischen China und den USA ließ der Druck auf die chinesische Verhandlungsseite zuletzt etwas nach, nachdem es einige Anzeichen für eine Stabilisierung der chinesischen Wachstumsdynamik gab. Die veröffentlichten Konjunkturdaten und Prognosen sind dabei recht unterschiedlich.

So lag der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe in China zuletzt wieder über der Expansionsschwelle von 50. Die expansiven geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen scheinen zu greifen. In den USA hingegen enttäuschte zuletzt der ISM-Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen. Auch ein zunehmend schwächeres Geldmengenwachstum, die inverse Zinsstruktur und ein leicht nachgebendes Verbrauchervertrauen ließen Konjunktursorgen aufkommen.

