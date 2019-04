PARIS (dpa-AFX) - Das Feuer in der Pariser Kathedrale Notre-Dame ist komplett gelöscht. "Das ganze Feuer ist aus", sagte der Sprecher der Feuerwehr, Gabriel Plus, am Dienstagmorgen. Nun beginne die Phase der Begutachtung./nau/DP/mis

AXC0105 2019-04-16/10:03